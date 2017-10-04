[4/10/17] Shop Mom & Pop Survey Winners
SHOP MOM & POP 2017—-THE AWARD GOES TO….
PEOPLES CHOICE –LONE PINE FRUIT & ESPRESSO
BEST CUSTOMER SERVICE—KELLY’S HARDWARE
BUSINESS OF THE YEAR – LAKEVIEW DRIVE IN & APPLE CUP CAFÉ
BEST SHOPPING EXPERIENCE— CULINARY APPLE
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FAVORITE COFFEE STOP: THE VOGUE 2ND: APPLE CUP TOO
FAVORITE PLACE FOR BREAKFAST: APPLE CUP CAFÉ 2ND: BLUEBERRY HILLS
FAVORITE PLACE FOR LUNCH: LAKEVIEW DRIVE IN 2ND: LA BRISA & LOCAL MYTH
FAVORITE PLACE FOR A BURGER IN THE VALLEY: LAKEVIEW DRIVE IN 2ND: MY BUDDY’S PLACE
FAVORITE PLACE FOR DINNER: LA BRISA 2ND: APPLE CUP CAFE
FAVORITE PLACE FOR AN ADULT BEVERAGE: STORMY MT. BREWING 2ND SHOT OF GRATITUDE
FAVORITE LADIES GIFT WILL COME FROM: CULINARY APPLE 2ND: MAINSTREET GALLERY
FAVORITE MENS GIFT WILL COME FROM: KELLY’S HARDWARE 2ND: DEEPWATER HOME & ELECTRONICS
FAVORITE PET GIFT WILL COME FROM: ALL FOR PAWS 2ND: KELLY’S
FAVORITE CLOTHING SHOP: MAIN STREET GALLERY 2ND: LAKE CHELAN SPORTS
FAVORITE HOME SERVICE: LAKE CHELAN BUILDING SUPPLY 2ND: DEEP WATER HOME & ELECTRONIC
FAVORITE PLACE TO FIND HOME DÉCOR: ALLISONS 2ND: SWIMWORLD
FAVORITE PLACE TO SHOP FOR COOKS: CULINARY APPLE 2ND: LONE PINE & CHELAN MARKET
FAVORITE FIX IT PLACE: KELLY’S HARDWARE 2ND: LAKE CHELAN BUILDING SUPPLY
FAVORITE PROFESSIONAL & DESIGN SERVICES: CHELAN PRINTING & CUSTOM SIGNS 2ND LAKE INTERIORS